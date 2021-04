© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’odio non passerà, totale solidarietà al ministro Speranza. Stiamo vivendo un momento difficile, ma c’è ancora chi pensa che il nemico non sia il virus, ma chi lo combatte in prima linea. Grazie alle forze dell’ordine per aver fatto luce. Chi minaccia il ministro Speranza, attacca tutti noi". Lo afferma in una nota il segretario del Pd romano Andrea Casu. (Com)