Asti: capriolo intrappolato nel cortile di una casa, lo salvano i vigili del fuoco

- Era finito nel cortile di una casa, da cui non riusciva più ad uscire. Ma è stato salvato dai vigili del fuoco. E' successo ieri ad Asti ad un capriolo. L'animale, forse disorientato, era stato avvistato in via Trieste. Per evitare che si ferisse nel tentativo di saltare, i veterinari lo hanno addormentato con un sedativo mentre la squadra dei pompieri con l'uso di una rete lo ha bloccato. Poi è stata affidato al servizio faunistico. (Rpi)