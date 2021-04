Difesa: Bangladesh, dal 4 al 12 aprile esercitazione multinazionale Shantir Ogroshena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 al 12 aprile si terrà in Bangladesh l’esercitazione militare multinazionale Shantir Ogroshena 2021 (Front Runner of the Peace), organizzata per commemorare il centenario di nascita del padre della nazione, Sheikh Mujibur Rahman e il 50mo anniversario dell’indipendenza. Il tema è “Solide operazioni di peacekeeping”. Parteciperanno contingenti degli eserciti di India, Bhutan e Sri Lanka, oltre che di quello bengalese. Ci saranno, inoltre, osservatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait e Singapore.(Inn)