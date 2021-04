Cina: procede la costruzione della nuova area commerciale Xiong’an

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di costruzione dell’area commerciale Xiong'an, situata a circa 100 chilometri a sud-ovest di Pechino, è proseguito a pieno regime negli ultimi quattro anni, con oltre 160 mila persone attualmente impegnate nella realizzazione di oltre 120 progetti, come la costruzione di infrastrutture e il ripristino ecologico. Lo riporta il portale d’informazione cinese “Xinhua”. Lo scorso primo aprile 2017, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato i piani per la realizzazione della nuova area commerciale di Xiong'an, “con l'obiettivo di trasformare l'area di oltre un mille metri quadrati in una città verde caratterizzata da innovazione e un modello nazionale di sviluppo di alta qualità”. Una ferrovia interurbana che collega Xiong'an e Pechino è entrata in servizio nel dicembre dello scorso anno, riducendo il tempo di percorrenza tra le due città da un'ora e mezza a circa 50 minuti. (segue) (Cip)