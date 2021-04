Cina: procede la costruzione della nuova area commerciale Xiong’an (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, è prevista l'apertura al traffico di tre linee espresse che collegano Xiong'an, Pechino e la vicina municipalità di Tianjin a maggio. Progettata per assumere le funzioni attuali di Pechino, l'area delle start-up fungerà da nuova sede per i college, gli ospedali, le sedi aziendali e le istituzioni finanziarie e pubbliche di Pechino. Anche le principali aziende tecnologiche cinesi come Tencent, Alibaba e Baidu sono sulla lista delle entità che intendono trasferirsi nella nuova area urbana, che potrebbe divenire un vivaio nello sviluppo di tecnologie di frontiera, tra cui guida autonoma, cloud computing, blockchain e big data. Secondo Wu Hequan, ricercatore dell'Accademia cinese di ingegneria e consulente esperto per lo sviluppo coordinato della regione di Pechino-Tianjin-Hebei, lo sviluppo delle industrie tecnologiche di Xiong'an contribuirà a ottimizzare il settore industriale della regione. “Si prevede che tali industrie rappresentino dal 70 all'80 per cento dell'economia di Xiong'an”, ha osservato Wu. (Cip)