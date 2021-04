Covid: Gintsburg (Gamaleja), avviati test preclinici su versione intranasale Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro russo Gamaleja sta avviando le sperimentazioni precliniche per un vaccino intranasale contro il coronavirus. Lo ha detto il direttore dell'istituto Aleksander Gintsburg in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Abbiamo ottenuto un brevetto per il vaccino intranasale. Ora stiamo avviando le sperimentazioni precliniche", ha rivelato Gintsburg. A metà febbraio è stato rivelato che gli scienziati russi avevano sviluppato una forma spray nasale del vaccino Sputnik V. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, in quella fase ha affermato che il farmaco a due componenti non sostituirà la vaccinazione completa, ma potrebbe essere utilizzato come protezione aggiuntiva. (Rum)