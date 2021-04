Francia: Le Maire, restrizioni anti Covid avranno impatto sull'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione di nuove restrizioni contro il coronavirus applicate in tutto il territorio della Francia avrà sicuramente un impatto economico, che sarà stimato nei prossimi giorni. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente televisiva "CNews". Questa nuova stretta è "un colpo molto duro al morale dei francesi e voglio semplicemente dire loro che, come abbiamo fatto dall'inizio della crisi, siamo totalmente al loro fianco per sostenerli", ha affermato Le Maire. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di accelerare gli aiuti finanziari previsti dall'Unione europea.(Frp)