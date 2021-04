Vaccino: Orlando, norma su obbligo per personale sanitario non prevede licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vogliamo mettere alcun tipo di obbligo generalizzato però vogliamo che chi si espone ad un rischio ed espone anche gli altri ad un rischio proceda al vaccino”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a "The Breakfast Club" su Radio Capital. “Se non fa il vaccino diventa inidoneo a svolgere quella funzione. La norma non prevede alcuna forma di licenziamento, si tratta di capire se in casi estremi il prolungarsi di questa sospensione può portare a questo tipo di conseguenze. Ma noi non abbiamo previsto il licenziamento, non vogliamo che questa cosa sia gratuitamente punitiva nei confronti di nessuno però crediamo che la cosa più utile sia quella di mettere le persone più esposte in sicurezza”, aggiunge. (Rin)