Covid: assessore Lazio, AstraZeneca non ha mai rispettato una consegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca non ha mai rispettato una consegna. Se ne lamenta in una intervista a Repubblica l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. “Il Lazio aspetta oggi 122 mila dosi di AstraZeneca, ma sappiamo che la prossima settimana la fornitura verrà drasticamente tagliata. Ne arriveranno solo 30 mila. Va meglio con Pfizer, avremo consegne di 140 mila dosi a settimana per aprile. Il problema è AstraZeneca, che non ha mai rispettato una consegna, ma che è anche il vaccino più opzionato d’Italia e d’Europa”. Alessio D’Amato aveva annunciato ieri che senza consegne la campagna vaccinale si sarebbe arrestata ma il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ha comunicato che stamattina sono arrivate un milione e 300 mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno distribuite in giornata alle Regioni. Il blocco è quindi momentaneamente scongiurato. (Rer)