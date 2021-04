Corea del Sud: accelera l'inflazione dei prezzi al consumo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud è accelerata ai massimi da otto mesi a febbraio, tornando ai livelli precedenti la pandemia di coronavirus. E' quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dall'ente statistico sudcoreano nella giornata di oggi, 31 marzo. A febbraio l'output industriale ha segnato un incremento del 2,1 per cento rispetto al mese precedente, quando invece le spedizioni erano calate dello 0,6 per cento mensile. Il dato relativo al mese di febbraio è il migliore da gennaio 2020, quando la produzione industriale aveva registrato un incremento del 3,9 per cento. L'indice della produzione industriale si è attestato a 111,6, tornando ai livelli pre-pandemia di dicembre 2019. La produzione nei settori minerario, manifatturiero, del gas e dell'energia elettrica è aumentata del 4,3 per cento, il dato migliore da giugno 2020, grazie soprattutto al contributo dei semiconduttori. L'output di servizi è aumentato dell'1,1 per cento su base mensile, tornando a crescere per la prima volta dopo tre mesi. (segue) (Git)