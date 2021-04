Credito: Savona (Consob), pericolo scompensi sistemici con valute digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Consob, Paolo Savona, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che "non passa giorno che una banca o una società finanziaria annunci di accettare in pagamento i bitcoin o altra moneta elettronica criptata. Per essi ripeto quanto detto per i derivati decenni prima della crisi del 2008: prima o poi le banche centrali dovranno servire queste operazioni per evitare il peggio. Nessuno può negare - aggiunge - che è quanto accaduto e, oggi, la mia viva speranza è di avere torto nel temere che si ripeta". Il presidente spiega che "le criptovalute nascono da operazioni simili a quelle dei mitici cercatori d'oro ma, invece di usare il piccone (o pala e setaccio), i moderni minatori usano le loro conoscenze matematiche per trarre da un computer-cava una moneta elettronica (o virtuale); perciò, essa vanta un creditore, ma non un debitore e si regge sul solo riconoscimento consensuale che esiste un possessore che non gode di un diritto legale di proprietà (legal tender), come invece lo hanno le monete ufficiali". "Su questo mercato, - osserva Savona - i bitcoin fungono da mosca cocchiera della favola di Esopo (o di Fedro): la mula è minacciata dalla mosca e risponde che non teme il suo pungiglione, ma la frusta del padrone. Nel caso delle attività criptate è ormai vano cercare chi guida il carro, mentre è chiaro che la mula è il risparmio. Le criptovalute non hanno né i pregi dell'oro, né quelli delle monete fiduciarie, perché possono essere create in quantità illimitate o, meglio, in funzione della domanda del mercato". (segue) (Res)