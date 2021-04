Credito: Savona (Consob), pericolo scompensi sistemici con valute digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente rileva inoltre che "la normativa vigente è tale da garantire la stabilità monetaria, se i governi sotto qualsiasi regime lo vogliono. Chi compra queste pseudo-monete criptate è convinto che qualcuno le accetterà come saldo di un acquisto o di un debito, senza che costui abbia l'obbligo legale di farlo: o, meglio, senza avere la possibilità di ricorrere a un magistrato che imponga l'accettazione in caso di diniego. Questo è il quadro del mercato delle criptovalute: una moneta che non è iscritta nel bilancio di un debitore, ma lo è nell'attivo di colui che si ritiene creditore". "Se la piramide di scritture elettroniche dovesse crollare - riprende - le autorità non sono obbligate a intervenire, ma lo fanno per evitare danni peggiori all'intero mercato, legale e illegale. Questa scelta diviene quasi obbligata se esse hanno legittimato l'uso delle criptovalute in forma esplicita (autorizzazioni) o tacita (per benevolenza). Perciò si può ragionevolmente affermare che prima o dopo le autorità verranno chiamate a intervenire. Povera mula!", ha concluso Savona. (Res)