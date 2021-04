Infrastrutture: sottosegretario Cancelleri, prepariamoci al rilancio dei traffici mediterranei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stavolta si fa sul serio, è un'accelerazione importante. La Salerno-Reggio Calabria e le opere connesse al porto di Gioia Tauro servono al Mezzogiorno per lanciare tutta l'Italia nel terzo millennio. Dobbiamo diventare da centro del Mediterraneo geografico centro del Mediterraneo commerciale. Queste infrastrutture ci serviranno a Intercettare i traffici commerciali verso l'Africa che nel giro di quindici anni avranno una vera esplosione". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili di M5s, che guarda con fiducia al piano per il Sud contenuto nel Recovery Plan. Non è un mistero che Cancelleri sia favorevole a prolungare la Salerno-Reggio Calabria verso il collegamento stabile dello Stretto di Messina, ma - spiega - "lasciamo che la commissione ministeriale completi il lavoro". Nella valutazione positiva sul progetto Salerno-Reggio ci sono anche le opere per Gioia Tauro. "Eliminando quella strozzatura per cui già fumammo un protocollo con Iole Santelli, trasformeremo finalmente Gioia Tauro in un porto di rete e non più di solo transhipment", ha concluso Cancelleri. (Res)