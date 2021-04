Recovery: ministra Dadone, serve pilastro specifico per gestire meglio le risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" si sofferma sul contenuto della risoluzione votata dal Senato che chiede dl modulare a favore dei giovani gli Interventi del Pnrr, aumentando le risorse ad esempio per sostenere il loro inserimento nel mondo del lavoro: "L'occupazione giovanile è un tema centrale, se non fosse anche una pericolosa criticità sarebbe quasi banale parlarne. Ma la risoluzione richiede anche di specificare la strategia e i provvedimenti 'trasversali' rivolti al giovani. Credo che questo sia un punto focale del Piano che dovrebbe vedere il ministro delle Politiche giovanili coordinatore dei progetti e degli interventi che interessano direttamente le nuove generazioni. Auspico che la forza della trasversalità di una delega di questo tipo non si trasformi paradossalmente in una debolezza sul Pnrr". Poi spiega quali misure andrebbero potenziate In modo specifico per i giovani. "Lavoro, impresa, casa, volti a garantire opportunità di emancipazione, crescita, ed autonomia dei giovani. Offrire strumenti semplici e diretti, facilmente accessibili: un grande Fondo per il credito ai giovani, a gestione unificata, dedicato all'acquisto di immobili, non solo a uso abitativo; all'avvio di impresa; alla realizzazione di prototipi e allo sviluppo di brevetti; all'investimento in formazione specialistica, imprenditoriale e professionale. Un sistema omogeneo a livello nazionale di certificazione di competenze per far sì che i giovani abbiano 'le carte in regola' a seguito delle svariate esperienze lavorative, sociali, formative etc". (segue) (Res)