Recovery: ministra Dadone, serve pilastro specifico per gestire meglio le risorse (2)

- Nell'attuale Pnrr non c'è nessuna risorsa assegnata In modo specifico per favorire l'autoimpiego o l'imprenditorialità dei giovani. "Io penso una cosa molto semplice: se ci sono misure dedicate ai giovani queste devono essere individuate e individuabili in maniera chiara e netta, e devono essere anche narrate adeguatamente, al di là delle prerogative e delle lecite aspettative di questo o di quell'ufficio ministeriale. Sia chiaro, qui non servono venditori di pentole ma le misure e gli interventi per le nuove generazioni, come dice il Parlamento, devono essere descritti puntualmente e credo che, una volta fatto questo, il Governo debba comunicarlo in maniera omogenea, efficace, univoca così da permettere ai diretti interessati la massima accessibilità e la totale informazione", ha concluso Dadone. (Res)