Ue: commissario Breton, sconfiggeremo il virus

- Thierry Breton, nel ruolo di Commissario europeo alla vaccinazione, al mercato interno e al digitale, spiega come intende sconfiggere il virus: "Non è ancora il momento dei bilanci, piuttosto dell'azione. Mettiamo le cose in prospettiva: l'anno scorso l'Ue ha concluso contratti con 6 case farmaceutiche che stavano sviluppando potenziali vaccini, assicurandosi un portafoglio di oltre 2,6 miliardi di dosi. Dosi sufficienti a garantire la vaccinazione di tutti gli europei, sostenere la vaccinazione anche in altri Paesi e anticipare l'arrivo di varianti. Per produrre vaccini su questa scala, è necessario un incremento senza precedenti della capacità produttiva in tutta Europa. Dal febbraio 2021, sono responsabile della task force per far sì che questo incremento di capacità industriale per la produzione di vaccini contro il Covid-19 diventi realtà". "A questo fine, - continua - sto monitorando da vicino la produzione, discuto quotidianamente con i capi d'impresa e amministratori delegati delle case farmaceutiche e visito siti produttivi in tutta Europa. Da un lato, devo purtroppo constatare che un produttore, AstraZeneca, non soddisfa le aspettative e gli impegni contrattuali, avendo consegnato solo 30 dei 120 milioni di dosi promessi entro il 31 marzo. Dall'altro lato, ci sono due produttori, BioNTech e Moderna, che stanno rispettando i loro impegni e (nel caso di BioNTech) stanno addirittura andando ben oltre". (segue) (Res)