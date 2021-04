Ue: commissario Breton, sconfiggeremo il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario osserva inoltre che "nel complesso, la capacità di produzione in Europa sta aumentando rapidamente. In gennaio sono state prodotte 14 milioni di dosi, a febbraio 28 milioni, a marzo ci aspettiamo più di 60 milioni, e nel secondo trimestre avremo almeno 100 milioni di dosi al mese. Sulla base di queste cifre, ci aspettiamo che l'Europa sia in grado di produrre e consegnare entro la metà di luglio agli Stati membri vaccini sufficienti a mettere i governi nazionali in condizione di portare avanti le loro campagne di vaccinazione per raggiungere l'immunità (70 per cento della popolazione adulta)". "E' evidente - aggiunge - che per raggiungere questo obiettivo occorreranno sforzi inediti in termini di logistica e distribuzione a livello nazionale, come per esempio i vaccinodromi". Il vaccino sta diventando un'arma in questa guerra al virus e americani e inglesi sembrano più avanti per aver interpretato prima questo elemento chiave. "L'Europa è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di vaccini. Entro la fine dell'anno raggiungeremo una capacità produttiva annua di 2-3 miliardi di dosi. Ma c'è sicuramente spazio per migliorare ulteriormente la nostra preparazione alla pandemia. Gli Stati Uniti hanno il vantaggio di avere un'agenzia federale per affrontare le emergenze sanitarie: Barda (Autorità biomedica perla ricerca e lo sviluppo avanzata). Per questo motivo l'Ue ha presentato il cosiddetto 'incubatore Hera', un progetto pilota per una futura Autorità Europea per la Preparazione e la Risposta alle Emergenze Sanitarie". (segue) (Res)