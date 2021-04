Ue: commissario Breton, sconfiggeremo il virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì - osserva Breton -, la possibilità di far fronte a livello europeo alle emergenze ed esigenze sanitarie della popolazione deve migliorare. Per questo la presidente Ursula von der Leyen è stata chiara nel suo discorso sullo Stato dell'Unione lo scorso settembre: dobbiamo costruire un'Unione europea della sanità più forte. Per raggiungere questo obiettivo, la mia priorità personale è rendere il nostro mercato unico più resistente agli shock e garantire che l'Europa abbia la capacità industriale necessaria per far fronte alle crisi sanitarie". Quanto allo Sputnik, "nutro molto rispetto per gli scienziati russi e non ho motivo di credere che Sputnik V non sia efficace. Sarà l'Ema (Agenzia europea del farmaco) a dircelo. Ma a tutt'oggi l'Ue dispone già di un largo portafoglio di vaccini sicuri ed efficienti già autorizzati e in via di produzione di massa. Oggi, abbiamo 4 vaccini approvati, e probabilmente molto presto un quinto. La nostra priorità ora è l'aumento della produzione di questi vaccini, non cercare nuovi accordi", ha concluso Breton. (Res)