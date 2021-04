Usa: coronavirus, Biden chiede aiuto ai governatori per promuovere il vaccino di J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca intende chiedere la collaborazione dei governatori degli Stati Usa per sostenere la fiducia dei cittadini nel vaccino contro la Covid-19 di Johnson & Johnson, dopo l'incidente di produzione che ha portato a scartare 15 milioni di dosi, e in vista dell'aumento delle forniture del farmaco negli Stati Uniti. Il mese scorso la Casa Bianca ha chiesto agli uffici dei governatori Usa di prediligere il vaccino J & J per la vaccinazione dei governatori, e diversi tra essi hanno già assunto il vaccino in singola dose nelle ultime settimane. La fiducia nella sicurezza del vaccino di J&J rischia di risultare compromessa dall'incidente reso noto questa settimana: un errore umano in fase di produzione ha infatti spinto l'azienda a scartare 15 milioni di dosi del vaccino, anche se J&J esclude problematiche nelle dosi già consegnate e conta di recuperare i ritardi, tenendo fede all'obiettivo di consegnare 100 milioni di dosi di vaccino negli Stati Uniti entro la fine di giugno. (Nys)