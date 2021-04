Germania: Covid, under 60 con prima dose vaccino AstraZeneca riceveranno altro preparato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanti in Germania hanno meno di 60 anni di età ed è stata somministrata la prima dose del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca dovrebbe essere inoculata la seconda ricorrendo a un preparato a Rna messaggero (mRna). È la raccomandazione della Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko), approvata a seguito della sospensione del vaccino dell'azienda farmaceutica anglo-svedese per gli under 60 in Germania, decisa dal medesimo ente il 30 marzo scorso. La Stiko ha suggerito il parziale stop all'utilizzo del preparato di AstraZeneca a seguito dei casi di trombosi cerebrale, alcuni fatali, verificatisi in diversi soggetti a cui è stato inoculato questo vaccino, in particolare le donne al di sotto dei 55 anni di età. Sulla questione è intervenuto il presidente della Stiko, Thomas Mertens. Intervistato dal settimanale “Der Spiegel”, Mertens ha affermato che, dagli esperimenti sulle cavie di laboratorio, risulta come la reazione immunitaria sia “la stessa” di due vaccinazioni con AstraZeneca quando per la seconda dose viene impiegato un preparato diverso. “Dobbiamo ancora chiarire in maniera scientifica quanto sia elevata la protezione negli esseri umani, spero che i dati saranno presto disponibili, ha aggiunto il presidente della Stiko. (Geb)