Estonia-Cina: la scorsa estate tenuta segreta espulsione reciproca di due diplomatici

- L'Estonia e la Cina hanno segretamente espulso reciprocamente dei diplomatici alla fine dell'estate scorsa. A renderlo noto Hannes Rumm, ex consigliere per la comunicazione strategica presso il ministero degli Affari esteri estone "Alla fine dell'estate scorsa, il nostro governo ha preso una decisione insolita: un rappresentante diplomatico cinese è stato espulso dall'Estonia per cattiva condotta, ma questa decisione non è stata resa pubblica. In risposta, la Cina ha adottato la medesima misura, espellendo un dipendente dell'ambasciata estone a Pechino. Anche il governo cinese, tuttavia, ha deciso di non rivelare l'espulsione del diplomatico", ha scritto Rumm in un articolo pubblicato su “Maaleht”. Ieri è stato chiesto di fare luce sull'espulsione di diplomatici alla ministra degli Esteri estone Eva-Maria Liimets, che tuttavia si è rifiutata di fornire commenti sulla vicenda. (segue) (Sts)