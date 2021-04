Estonia-Cina: la scorsa estate tenuta segreta espulsione reciproca di due diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato Urmas Reinsalu, ministro degli affari Esteri estone tra l'aprile 2019 e il 26 gennaio 2021 e quindi in carica quando sarebbe avvenuta l’espulsione dei due diplomatici, ci sono situazioni su cui lo Stato non deve fornire commenti. "Nelle relazioni internazionali, a volte sorgono domande sulle quali i Paesi preferiscono tacere. A volte è inappropriato parlare di quello che è successo nelle relazioni fra due Paesi. E accade anche che, su alcune questioni, ci sia un certo accordo tra i Paesi coinvolti", ha detto Reinsalu all'emittente radiotelevisiva pubblica “Err”. L’ex ministro degli Esteri, peraltro, non ha confermato che l'espulsione del diplomatico cinese fosse collegata al caso del famoso oceanologo estone, Tarmo Kyuts, condannato per spionaggio per conto della Cina due settimane fa. (segue) (Sts)