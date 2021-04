Estonia-Cina: la scorsa estate tenuta segreta espulsione reciproca di due diplomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale ha condannato a tre anni di carcere il ricercatore 57enne dell'Università di tecnologia di Tallinn per aver partecipato ad attività di intelligence contro l'Estonia e a favore della Cina. Il tribunale ha anche confiscato allo scienziato 17 mila euro, riconosciuti come proventi del reato. I pubblici ministeri hanno affermato che Kyuts ha iniziato a spiare per la Cina nel 2018 ed è stato arrestato in segreto lo scorso settembre. Oltre ai 17 mila euro incassati per il suo “lavoro” di spia, l’oceanologo avrebbe ricevuto in regalo anche diversi viaggi di lusso. Il portale “Insider” ha parlato con tre funzionari dell'intelligence europea, due dell'Europa occidentale e uno di uno Stato baltico: tutti, in condizioni di anonimato, hanno descritto la Cina come la più grande minaccia in termini di spionaggio per le istituzioni europee. (Sts)