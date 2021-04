Russia: pubblico ministero avvia indagini per estremismo contro Fondazione Lotta Corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio della procura generale di Mosca ha avviato indagini nei confronti della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) per sospette attività estremiste. Lo ha dichiarato il direttore dell'organizzazione, Ivan Zhdanov, al canale YouTube "Navalnij Live". "Sono venuti per verifiche e questo controllo può essere interessante. La Fondazione per la lotta alla corruzione è ora sospettata, a quanto pare, di estremismo", ha dichiarato Zhdanov, mostrando una copia del mandato datato 26 marzo. Nel documento, si afferma che l'oggetto dell'indagine è "l'attuazione della normativa sulle organizzazioni non profit e il contrasto alle attività estremiste". A Zhdanov è stato richiesto di fornire tutte le informazioni sull'Fbk, sui partecipanti alle sue attività, sulla composizione degli organi direttivi, sulle fonti di finanziamento e le spese, sui regolamenti interni dell'organizzazione. (Rum)