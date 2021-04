Egitto: prezzi di frutta e verdura stabili in vista del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi di frutta e verdura si sono stabilizzati nel mercato all'ingrosso, in Egitto, giorni prima dell’inizio del mese sacro del Ramadan, in cui gli esperti prevedono aumenti dei prezzi. Il quotidiano "Al-Masry Al-Youm" ha pubblicato i prezzi delle verdure all'ingrosso nel mercato, avviando un monitoraggio attento giornaliero dei prezzi di ogni prodotto per evitare i rialzi che solitamente si registrano durante il mese sacro. Quest'anno il mese sacro dell'Islam in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto dovrebbe prendere il via il 13 aprile in Egitto.(Res)