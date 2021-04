Egitto: Covid, continuano a salire i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue al rialzo in vista del mese sacro di Ramadan il ritmo del contagio in Egitto. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 712 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 e 46 decessi, rispetto ai 699 casi e 39 decessi del giorno precedente. "Il numero totale di casi di nuovo coronavirus registrato in Egitto fino a giovedì è di 202.843, inclusi 155.016 casi guariti e 12.041 morti", ha detto il portavoce del ministero, Khaled Mujahid, secondo quanto riferisce un comunicato stampa.(Res)