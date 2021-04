Siria: operazione di sicurezza nel campo profughi di Al Hol, arrestate 71 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza interna dell’Amministrazione autonoma curdo-siriana del nord-est della Siria hanno annunciato di aver arrestato 71 persone sospettate di legami con lo Stato islamico (Is), tra cui due comandanti e nove ufficiali, durante la vasta operazione condotta in questi giorni nel campo profughi di Al Hol, presso Al Hasaka. Un comandante militare ha detto che le forze “sono riuscite ad arrestare il ‘primo giudice’ dell’Is nel campo, noto come Abu Mohammad al Jumaili, di nazionalità irachena, nato nel 1959 nella città di Al Anbar, in precedenza operativo tra i ranghi di Al Qaeda, prima di spostarsi a combattere tra le file di Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante)”. Un’altra figura di spicco arrestata dalla “polizia” curdo-siriana è Mohammad Abdurrahman Sharif Dabakh, nato in Algeria nel 1989, già comandante del distretto di Shaddadi, a sud di Al Hasaka. (Res)