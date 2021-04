Sardegna: vaccino anti-Covid, da oggi le adesioni riservate ai cittadini over 70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dall'ultimo aggiornamento sulle modalità di adesione, si amplia ulteriormente la platea dei sardi chiamati ad aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Da oggi, venerdì 2 aprile, così come indicato in una nota dell'assessorato regionale della Sanità, i cittadini over 70, nati nel 1945 e 1946, non esenti dal ticket per patologia, e il personale della polizia municipale, sulla base degli elenchi progressivamente forniti dai Comuni alla Regione, potranno manifestare la propria adesione alla campagna di vaccinazione attraverso il portale regionale dedicato "vaccinocovid.sardegnasalute.it". (segue) (Rsc)