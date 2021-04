Sardegna: vaccino anti-Covid, da oggi le adesioni riservate ai cittadini over 70 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini, in seguito alla registrazione sul portale, saranno contattati dall'Ats per la comunicazione dell'appuntamento per la somministrazione del vaccino. Tutte le persone con patologie, riconosciute in regime di esenzione dal ticket, e i cittadini che rientrano nella categoria dei 'pazienti fragili', continueranno a essere contattati direttamente da Ats e, per loro, non sarà necessaria la registrazione alla piattaforma. Il portale apre quindi ulteriormente alle adesioni che già includevano gli ultraottantenni, gli over 70 dal 1942 al 1944 e il personale docente e non docente delle scuole statali, inclusi quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole paritarie. (Rsc)