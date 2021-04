Libano: manifestazione ad Arida contro traffico di prodotti locali in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi militanti originari dell’Akkar, nel nord del Libano, hanno inscenato una protesta ieri nella località frontaliera di Arida contro il traffico di prodotti libanesi in Siria. Lo riferisce l’emittente locale “Lbci”. Gli attivisti hanno tentato di avvicinarsi alla frontiera ma sono stati respinti dalle forze di sicurezza, dispiegate in precedenza. Nonostante diversi annunci relativi a un rafforzamento delle misure per bloccare il contrabbando di prodotti provenienti dal mercato libanese verso la Siria, varie merci continuano a varcare illegalmente la frontiera tra i due Paesi. Il contrabbando comporta perdite notevoli per il Tesoro libanese, poiché l’importazione di prodotti come carburante, farina, medicinali e diverse derrate alimentari è oggetto di un meccanismo monetario specifico introdotto dalla Banca del Libano (Bdl) per facilitarne il finanziamento. (Res)