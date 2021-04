Serbia-Kosovo: Di Maio, per raggiungere storico accordo serve l'impegno di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere uno "storico" accordo tra Serbia e Kosovo è necessario "il massimo impegno da parte di tutti". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo serbo, Nikola Selakovic, oggi in visita a Roma. Di Maio ha chiarito di avere discusso con il collega del dialogo tra Belgrado e Pristina, "tassello centrale per la definitiva stabilizzazione della regione". In questo contesto, Di Maio ha ribadito "il nostro forte incoraggiamento a entrambe le parti a lavorare con spirito costruttivo nel quadro della facilitazione dell’Unione europea promossa dal rappresentante speciale Lajcak". (segue) (Res)