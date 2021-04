Giappone: municipalità di Tokyo certifica unioni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei governi municipali dell'area metropolitana di Tokyo ha iniziato ieri, primo aprile, a certificare le unioni di coppie omosessuali, a seguito delle polemiche innescate dalle dichiarazioni offensive di un consigliere locale. L'iniziativa da parte della municipalità di Adachi è inusuale in Giappone, Paese dove la legge non riconosce le unioni familiari e i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo scorso settembre un consigliere dell'assemblea municipale di Adachi, Masateru Shiraishi, aveva dichiarato che il comune avrebbe "cessato di esistere" se le minoranze sessuali avessero ottenuto tutela e riconoscimento legale. Il consigliere aveva poi ritrattato le sue dichiarazioni e si era scusato, ma le polemiche hanno spinto comunque l'amministrazione di Adachi ad operare un gesto simbolico. Sino ad oggi, un centinaio di amministrazioni locali giapponesi hanno emesso certificati che riconoscono le coppie omosessuali; tali certificazioni, però, non hanno valenza legale a livello nazionale. (segue) (Git)