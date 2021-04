Giappone: municipalità di Tokyo certifica unioni omosessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale di Sapporo, in Giappone, ha sancito lo scorso 17 marzo l'incostituzionalità del mancato riconoscimento dei matrimoni omosessuali da parte del governo di quel Paese. Il pronunciamento è stato espresso al culmine di una causa intentata al governo giapponese da tre coppie omosessuali in quella città del Giappone settentrionale, la prima a giungere a sentenza tra quelle intentate in diverse città del Giappone da 13 coppie omosessuali lo scorso 14 febbraio 2014. Pur riconoscendo come discriminatorio il mancato riconoscimento delle unioni omosessuali, la corte ha respinto la richiesta di un risarcimento pecuniario per i presunti "dann psicologici" arrecati ai querelanti dal mancato emendamento della normativa in materia di matrimonio. Il nodo cruciale del contenzioso è l'interpretazione dell'articolo 24 della Costituzione del Giappone, il quale afferma che "Il matrimonio sarà basato unicamente sul consenso reciproco di entrambi gli sposi, e sarà mantenuto attraverso una mutua collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito e la moglie. Le leggi riguardanti la scelta del coniuge (...) saranno formulate ispirandosi ai principi della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei sessi". (Git)