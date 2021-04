Usa-Taiwan: rappresentante a Washington incontra ex segretario Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim, ha incontrato l'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Washington, martedì 31 aprile. Lo ha reso noto l'ex segretario di Stato, che ha pubblicato una fotografia in compagnia di Hsiao sul suo profilo Twitter ieri, primo aprile. "Come segretario di Stato, ho lavorato per sostenere Taiwan - una democrazia a noi vicina - in risposta a una incessante campagna di pressione", ha scritto Pompeo, riferendosi alle pressioni militari e diplomatiche della Cina nei confronti dell'Isola. "Gli Stati Uniti condividono con Taiwan i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della libera economia di mercato", ha aggiunto l'ex segretario. Hsiao ha commentato a sua volta l'incontro tramite Twitter: "Taiwan è grata per la sua amicizia e il suo sostegno. Non vediamo l'ora di proseguire le discussioni sull'amicizia e il partenariato tra Taiwan e Stati Uniti", ha scritto la rappresentante. (segue) (Nys)