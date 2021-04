Usa-Taiwan: rappresentante a Washington incontra ex segretario Pompeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, faranno esplicito riferimento all'importanza di tutelare la stabilità nello Stretto di Taiwan, in occasione della visita ufficiale di Suga a Washington, in programma all'inizio del mese prossimo. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita fonti governative giapponesi. Le due parti stanno discutendo l'introduzione di un passaggio su Taiwan nella dichiarazione congiunta che verrà diffusa a margine del summit tra i due leader alla Casa Bianca. Entrambe le parti intendono prendere nuovamente posizione contro la nuova legge sulla Guardia costiera cinese, che fa di quest'ultima una unità paramilitare a tutti gli effetti. Giappone e Stati Uniti non esprimono presa di posizione comune su Taiwan dal 1969, quando l'allora primo ministro giapponese, Eisaku Sato, e il presidente Usa Richard Nixon evidenziarono la crucialità di Taiwan per la sicurezza del Giappone. L'anticipazione fornita dalle fonti governative giapponesi evidenzia ancora una volta il senso di urgenza dei due Paesi per la progressiva alterazione dell'equilibrio delle forze nell'Asia Orientale. (Nys)