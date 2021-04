Corea del Nord: consigliere sicurezza Usa incontra omologhi di Giappone, Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, incontrerà oggi, 2 aprile, le sue controparti di Giappone e Stati Uniti, per discutere le questioni relative al mantenimento della pace e della stabilità nella Penisola coreana. Lo ha annunciato la Casa Bianca ieri, 30 marzo. L'incontro segue il lancio di due missili balistici nel Mar del Giappone da parte della Corea del Nord. Sullivan incontrerà il segretario generale del segretariato per la Sicurezza nazionale del Giappone, Shigeru Kitamura, e il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Suh Hoon; l'incontro si terrà presso l'Accademia navale degli Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland. (segue) (Git)