Corea del Nord: consigliere sicurezza Usa incontra omologhi di Giappone, Corea del Sud (6)

- Il test balistico effettuato dalla Corea del Nord è il primo nel suo genere da un anno a questa parte, e il primo dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. Secondo il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, i due missili sono stati lanciati da Sondok, lungo la costa orientale della Corea del Nord, attorno alle ore 7 di ieri, e si sono inabissati al di fuori delle acque territoriali e della zona economica esclusiva del Giappone venti minuti più tardi, senza causare alcun danno o pericolo a imbarcazioni o aerei. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha prontamente condannato il test balistico, definendolo una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu che "minaccia la pace e la sicurezza del Giappone e della regione circostante". Il lancio dei missili è stato condannato anche dal Comando Usa dell'Indo-Pacifico, che in una nota ha sottolineato "la minaccia che i programmi illeciti di armamenti della Corea del Nord pongono per i suoi vicini e per la comunità internazionale". (Git)