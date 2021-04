Usa: la vicepresidente Harris si trasferisce al Naval Observatory

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e il suo compagno, Doug Emhoff, traslocheranno la prossima settimana al Naval Observatory, la residenza tradizionalmente riservata alla carica di vicepresidente Usa. "Il trasloco è stato inizialmente rinviato per consentire riparazioni dell'edificio più agevoli quando quest'ultimo non è occupato", ha dichiarato la portavoce di Harris, Symone Sanders. Dall'inaugurazione della nuova amministrazione presidenziale, Harris e il compagno hanno vissuto presso la Blair House, nota anche come "la casa degli ospiti del presidente", che si trova di fronte alla Casa Bianca ed è tradizionalmente destinata a ospitare dignitari stranieri. (Nys)