Usa: senatore democratico Manchin parla di "crisi" al confine, chiede riforma immigrazione

- Il senatore democratico statunitense Joe Manchin ha dichiarato ieri, primo aprile, che il Congresso federale "è fuori tempo massimo" nell'adozione di una riforma globale dell'immigrazione che includa un percorso formale per la concessione della cittadinanza. Manchin, un moderato che in più occasioni ha votato in disaccordo con la linea ufficiale del suo partito, ha visitato proprio ieri il confine tra Stati Uniti e Messico nel Texas, teatro da settimane di un picco di flussi migratori; il senatore ha ammesso, contravvenendo alla linea ufficiale dei Democratici, che quella in corso al confine meridionale del Paese è "una crisi", ma ha ribadito il proprio sostegno a un percorso per la regolarizzazione di quanti sono giunti illegalmente negli Stati Uniti: "Penso sia già passato il tempo per una riforma dell'immigrazione, che dovrebbe disegnare un percorso per la cittadinanza. La gente che è già qui può esserci arrivata con metodi sbagliati, ma per le giuste ragioni", ha dichiarato il senatore nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Nys)