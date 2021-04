Usa: senatore democratico Manchin parla di "crisi" al confine, chiede riforma immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo minori che sono arrivati qui perché non hanno altra casa dell'America. Dovrebbe esserci una legge per questo, per i nostri dreamer (gli immigrati giunti negli Usa da minorenni)", ha affermato Manchin. Il senatore ha anche ipotizzato l'ipotesi di una "moratoria di 90 giorni sull'immigrazione". Entrambe le idee, però, sono state accolte dalle durissime critiche dei Repubblicani, che imputano la recente esplosione dei flussi migratori proprio a una moratoria firmata dal presidente Joe Biden il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio. Il senatore repubblicano Lindsey Graham, che nei giorni scorsi ha visitato a sua volta il confine meridionale degli Stati Uniti, ha dichiarato che approvare un percorso per la concessione della cittadinanza prima di mettere in sicurezza i confini "significherebbe dare un altro incentivo agli arrivi e ai trafficanti di esseri umani". (Nys)