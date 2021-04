Imprese: semiconduttori, Tsmc annuncia rincari, investimenti per 100 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone punta su Tsmc per rivitalizzare l'industria giapponese dei semiconduttori, e farne un'attore di primo piano in un contesto globale di grave carenza dell'offerta. Il mese scorso Tsmc ha annunciato piani per la realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo 50 chilometri a nord-est di Tokyo. L'annuncio ha alimentato l'entusiasmo delle aziende giapponesi del settore, ma il quotidiano "Nikkei" evidenzia che convincere il colosso taiwanese a investire in Giappone non è stato facile: gli sforzi di persuasione del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese risalgono almeno all'estate 2019, dopo lo scorporo delle attività di produzione dei chip di memoria di Toshiba, che ha palesato a livello globale il declino dell'industria giapponese dei microchip, un tempo all'avanguardia a livello globale. Le aziende giapponesi Nec, Toshiba e Hitachi dominavano il mercato globale dei semiconduttori negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ma l'arrivo del nuovo millennio ha visto emergere fonderie come Tsmc, e il primato di Taiwan, Corea del Sud e Stati Uniti. (segue) (Cip)