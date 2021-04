Kosovo: fonti stampa, voto Parlamento su nuovo capo dello Stato possibile domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dovrebbe tenere domani la sessione di lavori del Parlamento kosovaro nel corso della quale si voterà per eleggere il nuovo capo dello Stato. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano locale "Koha". Esperti legali kosovari hanno intanto evidenziato che il Movimento Vetevendosje, al governo dopo il voto del 14 febbraio scorso, ha tempo fino al 5 aprile per eleggere il nuovo capo dello Stato in quanto tale processo deve essere finalizzato un mese prima della scadenza del mandato del presidente facente funzioni. Il portale d'informazione "Indeksonline" indica invece che la data più probabile per il voto sul nuovo presidente della repubblica sarebbe martedì 6 aprile. La candidata sostenuta dal Vetevendosje, l'ex presidente del Parlamento Vjosa Osmani, è intanto riuscita ad assicurarsi il numero minimo di voti per essere eletta dal Parlamento. (segue) (Alt)