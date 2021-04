Serbia-Kosovo: Di Maio, per raggiungere storico accordo serve l'impegno di tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio, si tratterebbe di un "risultato storico che è alla portata delle parti". "Ma per centrare questo obiettivo - ha sottolineato - è necessario il massimo impegno da parte di tutti. L’Italia considera la Serbia un Paese chiave per la stabilizzazione della regione dei Balcani occidentali". Secondo il titolare della Farnesina, "l'approccio costruttivo mostrato da Belgrado in questi anni ha permesso di fare importanti passi avanti che speriamo possano essere consolidati nel prossimo futuro". (Res)