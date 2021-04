Americhe: crisi del Mercosur, scontro tra Argentina e Uruguay anche sulle rotte del Rio de la Plata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il duro confronto tra i presidenti di Argentina ed Uruguay sulla flessibilizzazione del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) al vertice per i 30 anni del blocco regionale, i governi dei due paesi si ritrovano di nuovo e letteralmente su sponde opposte anche per quello che riguarda la questione del dragaggio del Rio de la Plata, il fiume che rappresenta non solo il confine naturale tra i due paesi ma anche una delle principali rotte commerciali delle commodities agricole della regione. Al centro delle controversie, segnala il quotidiano "El Observador", c'è da una parte il progetto dell'Uruguay di portare a 14 metri la profondità del Canale di Montevideo in modo da permettere operazioni di navi mercantili con maggior capacità di carico. Dall'altra c'è il progetto argentino per l'apertura di un nuovo canale di navigazione sul lato Sud dell'estuario del fiume, il cosiddetto "Canale Magdalena", in modo da aprire una rotta mercantile in grado di sfruttare anche le capacità dei porti di La Plata e Dock Sud. (segue) (Abu)