Messico: furti di petrolio a Pemex, scoperte due nuove "bocche" clandestine in oleodotto (2)

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, aveva annunciato per parte sua lo scorso 23 marzo che le azioni portate avanti dal suo governo contro il furto di combustibile dagli oleodotti dell'azienda statale Pemex hanno consentito allo Stato di evitare perdite per 5,5 miliardi di euro. Si tratta, ha affermato il capo di Stato, di una cifra superiore a quella stanziata per il pagamento delle pensioni di anzianità. "Frenare il 'huachicol' - così viene denominata la pratica del furto di petrolio - ci ha permesso di risparmiare 136 miliardi di pesos, una somma superiore a quella che destiniamo al pagamento delle pensioni di anzianità, che di fatto ci siamo impegnati ad aumentare", ha detto il presidente. "Adesso stiamo cercando di portare benessere economico e sociale e ci sono già dei buoni risultati", ha aggiunto. (segue) (Mec)