Messico: furti di petrolio a Pemex, scoperte due nuove "bocche" clandestine in oleodotto (3)

- La lotta contro il "huachicol", un'attività gestita oggi dai cartelli criminali, è una delle molte iniziative intraprese dal presidente Lopez Obrador per contrastare la crisi finanziaria dell'azienda petrolifera di Stato, Pemex, e in questo modo recuperare anche i margini di azione del governo in un settore strategico. A dicembre del 2018 il capo di stato aveva deciso di assegnare a oltre 4000 elementi di Esercito, Marina e polizia, al presidio della rete di oleodotti e delle principali strutture di distribuzione e immagazzinamento della Pemex. Quindi aveva deciso di interrompere la distribuzione delle benzine in alcuni segmenti della rete, ogni volta che si registravano puntuali cali di pressione nel pompaggio, indice di un possibile furto in atto. Il presidente aveva denunciato inoltre il fatto che autorità di governo e della stessa Pemex avevano coperto o agevolato per anni i furti (segue) (Mec)