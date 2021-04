Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu condanna violenza e chiede apertura dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra "tutte le parti" coinvolte in Myanmar deve essere portato avanti rapidamente, al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue e disordini. Lo ha detto il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Dang Dinh Quy, rappresentante permanente del Vietnam all’Onu. Intervenendo dopo aver assunto formalmente la presidenza del Consiglio, Dinh Quy ha condannato l'uso della violenza contro i manifestanti filo-democratici da parte dalla giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso febbraio, chiedendo inoltre "a tutte le parti coinvolte di sedersi e parlare, per vagliare ogni possibilità di dialogo". (segue) (Nys)