Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu condanna violenza e chiede apertura dialogo (2)

- La Cina spera che "il Myanmar ripristini presto la pace, la stabilità e l'ordine costituzionale e continui la sua transizione democratica", ma non è disposta ad approvare sanzioni contro la giunta militare che "aggraverebbero ulteriormente la situazione". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Zhang Jun in una precedente riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "La richiesta di sanzioni o altre misure coercitive non faranno che aggravare la tensione e complicherebbero ulteriormente la situazione", ha aggiunto Zhang. "Mantenere la pace e la stabilità in Myanmar è nell'interesse della comunità internazionale. Se il Paese dovesse scivolare in una prolungata turbolenza, sarebbe un disastro per la regione", ha detto. L'esercito del Myanmar, che ha rovesciato la leader Aung San Suu Kyi lo scorso primo febbraio e soffocato con violenza le proteste, ora conta sulla Cina come suo principale alleato. L'ambasciatore cinese ha anche espresso apprezzamento per gli sforzi di mediazione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Sebbene alcuni degli Stati membri - come ricorda il portale d'informazione "Channel News Asia" - abbiano rapporti complicati e talvolta ostili con Pechino su questioni marittime e altre controversie, la Cina appoggia l'idea del blocco di un vertice speciale sul dossier Myanmar e ribadisce il suo impegno di "condurre la mediazione alla maniera dell'Asean, svolgendo un ruolo positivo". Il rappresentante di Pechino all'Onu, ricordando le decine di fabbriche cinesi bruciate durante i disordini di queste ultime settimane, ha anche invitato le autorità locali a "proteggere le imprese straniere". "Ci auguriamo che tutte le parti in Myanmar possano mantenere la calma, esercitare moderazione e intraprendere azioni con un atteggiamento costruttivo per allentare le tensioni", ha evidenziato Zhang Jun. (Nys)