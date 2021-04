Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 14.430 casi nelle ultime 24 ore e oltre 11 mila contagi in media negli ultimi sette giorni, l'Argentina considera ufficialmente iniziata la seconda ondata della pandemia del nuovo coronavirus nel Paese. Ad affermarlo è il ministro della Salute, Carla Vizzotti, che alla luce di questa considerazione ha manifestato la necessità di adottare "rapidamente" delle contromisure. "Dato il forte aumento dei casi negli ultimi giorni riteniamo che che la seconda ondata sia iniziata", ha dichiarato Vizzotti in un'intervista rilasciata all'emittente "Am 530". Sebbene il ministro non abbia chiarito quali misure verranno adottate ha lasciato intendere che queste non includeranno né la chiusura delle fabbriche, né delle scuole. "I contagi si generano in ambito sociale, non nelle fabbriche o nelle aule dove si rispettano i protocolli", ha sottolineato. Riguardo alla pericolosità delle nuove varianti, ed in particolare di quella brasiliana, che si ritiene il principale vettore della seconda ondata nella regione, Vizzotti ha affermato che "sicuramente è più contagiosa", ma che riguardo la letalità, non è chiaro se questa aumenti a causa della saturazione dei sistemi di salute o per una maggiore carica virale del ceppo". (segue) (Abu)