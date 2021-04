Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre è alle prese con la nuova emergenza contagi l'Argentina attende nelle prossime ore un carico di circa un milione di dosi di vaccino prodotti dalla casa farmaceutica cinese SinoPharm. Si tratta del terzo in arrivo da Pechino, dopo le 904 mila dosi sbarcate a Buenos Aires il 25 febbraio sul volo Aerolineas argentinas, e le 94 mila giunte pochi giorni dopo tramite Klm. In totale, ha spiegato la ministro della Salute Carla Vizzotti, il paese sudamericano ha pattuito 3 milioni di dosi di vaccino. Dovrebbe anche arrivare un nuovo carico da 300 mila dosi di "Sputnik V", il prodotto sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya, per un quantitativo ancora da definire. Contando anche le 580 mila del vaccino Covishield attese dall'India, Buenos Aires dovrebbe disporre entro sette giorni di circa due milioni di nuove dosi. Ad oggi, secondo dati ufficiali, sono 5.768.755 le dosi consegnate al paese mentre sono 3.891.932 quelle applicate. Il ministro della Sanità ha sottolineato che "il processo di approvvigionamento dei vaccini non è mai stato così veloce come adesso". (segue) (Abu)